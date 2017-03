Võru linnast leiavad sobilikud tarbed nii mesinikud, jahimehed kui ka kalapüügihuvilised

HARRASTUSED • Vast saabunud kevadet võib teisiti nimetada ka tärkamise ja muutuste ajaks. Pärast talveperioodi ärkavad mesilased nii nagu kogu elusloodus. Jahimehed ning kalamehed valmistuvad aga pärast talvist perioodi suvehooajaks.

Suvise kalapüügi juhatab sisse särjehooaeg

Piiri Ärimajas asuva Konksupoe juhataja Kristjan Rebane soovitab algajale kalapüügihuvilisele käsiõnge. „Aprillis siirdub särg kudema ja see on hea võimalus ühekordsetele kalapüügihuvilistele või lihtsalt algajatele. Särje kudemisperiood sõltub suuresti ilmast. Kui ilmad on soojemad, siis koevad kalad rutem. Seega võib hooaeg kesta aprilli lõpuni või isegi mai alguseni, olenevalt ilmast,” selgitab Rebane. Selliseks kalapüügiks ei lähe Rebase sõnul tarvis muud kui käsiõnge ja korgikomplekti. „Hea ning soodne variant algajale kalamehele. Tihti minnakse koos lastega lihtsalt kalapüüki proovima. See on hea võimalus, sest paned ussi otsa ja üldjuhul kõik saavad ka kala. Kolmemeetrine ritv, mis on sobilik näiteks lastele, maksab umbes kümne euro ringis, viiemeetrine 15 eurot. Selle raha eest saab ka lisaks korke kaasa,” tutvustab Rebane kõige lihtsamat kalapüügi varianti. Lihtkäsiõngega püügiks ei ole tarvis ka kalastusluba. Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist, üheharulisest konksust, raskusest ja ujukist. Püügil tohib kasutada ainult looduslikku sööta.