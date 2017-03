Antslas peeti plaani, kuidas kiire internetiühendus jõuaks kõigi majapidamisteni

Kohtumise põhjus

Reedel, 17. märtsil kohtusid Antslas volikogu saalis riigikogu liige ja lairiba toetusrühma juht Andres Metsoja ja Antsla volikogu esimees Kurmet Müürsepp. Mõlemad mehed kuuluvad IRLi ridadesse. Möödunud aasta lõpul toimunud valitsuse vahetus tõi uuesti päevakorda „viimase miili” teema ehk selle, kuidas viia kiire internetiühendus kõigini, ka kõige kaugemates metsakülades asuvate majapidamisteni. Andres Mets-oja sõnul jätkatakse omal ajal Juhan Partsi algatatud suure projektiga, mille eesmärk oli paigaldada baasvõrgukaablid maa sisse, selle aasta lõpuks peaks saama kogu Eesti kaetud. Teine küsimus on, kuidas jõuda kõigi majapidamisteni. Andres Metsoja jagas Pärnu maakonnas tehtud projekti kogemusi, Kurmet Müürsepp infot Võrumaa kohta.

Probleemi olemus ja Pärnumaa kogemus

Sõnal „lairiba” ei ole kindlat ja kokkulepitud tähendust. Paljudes riikides defineeritakse lairibaühendust andmeedastuskiiruse järgi Mbit/s, et teatud kiirusest suuremat kiirust võimaldav internetiühendus on lairibaühendus, nõrgemad ühendused aga mitte. Olukord internetiühendusega Eestis on siiani olnud ebaühtlane. On piirkondi, majapidamisi, metsatalusid, kuhu kiire internetiühendus ikka veel ei jõua, põhjuseks on põhivõrguga liitumise tasu. Isegi kui kaabel läheb piltlikult öeldes aia tagant mööda, tuleks liitumiseks maksta tuhandeid eurosid.