Võru linnakalmistu rüüstajate karistus jääbki saamata?

LAHENDUSETA • Novembri alguses käis Võru linnakalmistult üle kellegi kuri käsi, lõhkus ära hulgaliselt laternaid, riste, küünlaid ning tekitas kõige rohkem moraalset valu ja kannatusi.

Nüüdseks on kõik hauaplatsid ilusti korda tehtud ja sügisesest julmusest pole enam märkigi näha, nii nagu pole jälgegi teo toimepanijatest.

Pärast mitut järelepärimist sai prokuratuurilt napisõnalise vastuse, mis ütles, et menetlus lõpetati 31. märtsil, kuna kahtlustatavaid ei õnnestunud kindlaks teha. Uue asjakohase informatsiooni saabumisel kriminaalmenetlust uuendatakse ja jätkatakse. Kahju, et jälle on kuskil keegi, kes ei peagi oma teo eest vastust andma. Jääb vaid loota, et kuriteo tegija südametunnistus teda karistaks või siis karmavõlg ükskord saabub.