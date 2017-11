Päästjatel oli sel nädalal Vastseliina mitu väljasõitu

Lõppeval nädalal tuli päästjatel kahel korral suund Vastseliina poole võtta. 8. novembri hilisõhtul kella 22.55 ajal teatati häirekeskusele, et Vastseliina lähistel Külaoru külas põleb puidust elumaja. Kui naaber tuleõnnetust märkas ja häirekeskusse helistas, ulatusid leegid juba katusest välja. Kustutustööde käigus leidsid päästjad elumajast hukkunud mehe. Leegid suruti maha 9. novembri esimestel tundidel kell 2.14. Maja hävis.

Naabrite sõnul elas majas 1951. aastal sündinud töötu mees, kes teadaolevalt suitsu ei teinud. Meest teatakse ka kui lugemishuvilist. Põlengu põhjus on selgitamisel.

Eile varahommikul oli tuli lahti Vastseliina alevikus Võidu tänaval asuvas mahajäetud ja lagunenud hoones. Päästjad said teate põlengust kell 4.48. Kohapeal selgus, et majas ulualuse leidnud inimene oli hooletult suitsu tehes süüdanud diivani. See tulekahju õnnestus kustutada kümmekonna minutiga.