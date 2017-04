Võrumaal Vastse-Roosa külas algasid filmi „Tõde ja õigus” võtted

EESTI 100 • Pühapäeval, 9. aprillil algasid sajandi suurfilmiks tituleeritud filmi „Tõde ja õigus” võtted, võttepaik asub Võrumaal Mõniste vallas Vastse-Roosa külas. Filmi tegijad üritavad filmi aluseks oleva samanimelise eesti kirjandusklassika tippu kuuluva teose visuaalsel kujul vaatajate ette tuua võimalikult autentsel moel, selleks on ära tehtud suur töö. Peale kirjandusteose põhjaliku uurimise on ilmselt tunde veedetud ka Eesti Rahva Muuseumis, sest Martin Geieril, kes filmi tarbeks puidust rekvisiite valmistas, oli joonise asemel eeskujuks vana foto just sealt.Puidust rekvisiidid filmi jaoks valmisid Võrumaal Vana-Antslas. Osa rekvisiite oli valmis juba veebruaris ja filmitootjatele üle antud, aga alles paar nädalat tagasi sai valmis vanker, mis suurteose sisu arvestades peaks näha olema esimestes kaadrites. Vahepeal oli meistrimees Martin Geier arstide hoole all, aga koju jõudnuna jätkas oma tööd. Mõned päevad tagasi valmis Geieril ka ader, millega filmis maad kündma hakatakse.

Vankri ja teiste puidust rekvisiitide eripäraks on see, et need on tehtud ja tahutud käsitsi, nii pa-lju kui võimalik. Näiteks vanker ja vankrirattad peavad liikuma ja kogu filmikoormuse vastu pidama, aga seal ei ole kasutatud ei naelu ega polte. Tublid meistrimehed olid need meie esiisad, kes sel moel vankreid ja kõike muud talumajapidamises vajaminevat puidust valmistasid.